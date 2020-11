Come l'AAMS ha cambiato il mercato dei casinò in Italia

La licenza AAMS esiste solo dal 2006. Prima di quell'anno in Italia l'ambito delle scommesse sportive era gestito dal CONI e dall'UNIRE, non esistevano casinò online. L'evoluzione tecnologica e la continua diffusione della digitalizzazione ha portato il paese ad aggiornarsi e ad allinearsi con gli standard europei. In questo momento è nata l'AAMS, l'attuale ADM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Questa agenzia di stato aveva il compito di distribuire le licenze a tutti i casinò che volevano espandersi in Italia e allo stesso tempo rispettavano dei requisiti stringenti.

Cosa è successo dall'arrivo dell'AAMS?

Per ottenere la licenza AAMS il casinò richiedente deve effettuare un investimento nei confronti dello stato di 300.000€. Non poco quindi se si pensa che questo non è sufficiente per avviare un casinò in Italia. Infatti queste piattaforme devono inviare anche molta altra documentazione che possa assicurare l'affidabilità e la sicurezza della piattaforma stessa.

Se il casinò online rispetta tutti i requisiti indicati può ottenere entro 3 mesi dalla richiesta la sua licenza. Questi standard molto alti però nel corso del tempo hanno portato solo ai più grandi casinò a richiedere questa licenza. Secondo lo Stato Italiano inoltre i giocatori possono scommettere legalmente in Italia solo sui siti con licenza AAMS. Per i più grandi siti di casinò come ad esempio 888 Casino o WilliamHill, questo non è stato assolutamente un problema perché avevano già un buon flusso di ricavi.

Altri casinò online più piccoli preferiscono ricorrere all'utilizzo di altre licenze come quella di Malta oppure del Curacao. Questo accade perché queste licenze hanno un costo di un decimo, a volte di soli 20.000€, molto di meno di quella AAMS.

Queste licenze, sia quella di Malta che quella del Curacao vengono cedute ad un prezzo molto inferiore rispetto allo standard. Le piattaforme inoltre che hanno queste licenze accettano giocatori da tutto il mondo e sono riconosciute a livello internazionale, anche se non in Italia.

Le tasse da non pagare

E' stato introdotto un vantaggio molto interessante nei confronti dello scommettitore. Il giocatore dovrà pagare le tasse solo sui casinò che non hanno una licenza AAMS https://casinononaams.net. Questo accade perché lo Stato Italiano guadagna una percentuale sulle transazioni che avvengono sul sito di scommesse con licenza AAMS. Se invece un casinò online non è regolamentato dallo Stato Italiano, non pagherà alcuna tassa sul suolo italiano. Questo però significa che tutti i giocatori ogni volta che otterranno una vincita monetaria e preleveranno il denaro questo verrà considerato come reddito.

Questo porta ad un aumento della base imponibile e quindi anche un cambio dello scaglione IRPEF.

Sicurezza e affidabilità

Con l'introduzione sul mercato della licenza AAMS è aumentata la sicurezza e l'affidabilità dei casinò online che devono garantire costantemente di rispettare tutti gli standard richiesti dall'AAMS. L'AAMS provvede in modo continuativo a fare delle verifiche, se il casinò non presenta alcuni dei requisiti fondamentali richiesti rischia di perdere la licenza AAMS.

I giocatori che scommettono su questi casinò online possono godere di un elevato grado di sicurezza sia nelle transazioni che nella protezione dei dati. Vengono utilizzati infatti i migliori metodi di pagamento e non ci sarà mai rischio che il casinò non versi la somma vinta accertata. Per la protezione dei dati invece vengono utilizzati dei software di crittografia che consentono di oscurare quelli dell'utente e quindi di rendere sicuro il casinò anche nel caso in cui qualcuno volesse estrapolarli illegittimamente.

Requisiti giocatori per scommettere: il Gioco Responsabile

Ci sono dei requisiti che ogni giocatore deve rispettare per poter giocare in un casinò online che applica la disciplina del Gioco Responsabile. Il primo requisito è che gli scommettitori devono essere necessariamente maggiorenni. Questo significa che persone con meno di 18 anni di età non possono scommettere.

Lo scommettitore deve avere sempre la sua situazione economica sotto controllo, se così non fosse e si accorgesse di aver sviluppato una dipendenza può richiedere aiuto all'assistenza del sito. Quest'ultima procederà, nel caso in cui dovesse essere necessario all'autoesclusione AAMS temporanea o permanente del giocatore.

Se il giocatore vuole autoescludersi da qualsiasi casinò online può farne richiesta alla stessa AAMS. In questo caso il giocatore non potrà più effettuare depositi sui casinò online e quindi piazzare scommesse. Se ha dei conti attivi con del denaro può prelevare i soldi presenti su di essi.