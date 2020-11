Fistel Cisl Piemonte, Anna De Bella è la nuova segretaria generale

“Lascio una federazione regionale – ha detto Milana congedandosi dal gruppo dirigente piemontese – che in questi anni ha saputo rinnovarsi al suo interno, favorendo il ricambio. Per me è stata una esperienza meravigliosa sotto il profilo umano e professionale”.

Anna De Bella, laureata in Scienze giuridiche, dipendente Tim dal 1996, sposata con Giorgio e madre di Alessia di dodici anni, entra in Fistel nel 2010 con il compito di fornire consulenza legale e contrattuale ai settori della categoria. Ad Aprile del 2019 viene eletta in segreteria regionale Fistel con la delega all’amministrazione e il compito di seguire aziende come Rai, Telecom e Comdata.