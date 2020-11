Maltratta la convivente, per la difesa è "colpa di una lesione alla testa"

Mesi di insulti, minacce e aggressioni fisiche alla convivente: comportamenti violenti che potrebbero essere stati il prodotto di un vecchio incidente stradale e, in particolare, una lesione alla testa che gli ha provocato un "cambio nel carattere". Questa è la linea della difesa in un processo, celebrato a Torino, per una vicenda che risale al 2018-2019.

Il pubblico ministero Lisa Bergamasco ha chiesto per l'uomo due anni e otto mesi di carcere. L'avvocato difensore, Davide Mosso, non ha negato gli episodi contestati, ma ha chiesto una perizia psichiatrica ipotizzando che si tratti di un caso noto nella letteratura medico-scientifica come "sindrome di Phineas Gage". L'imputato (che ha alle spalle una condanna definitiva per maltrattamenti su una sua precedente convivente) nel 1996 fu coinvolto in un incidente che gli procurò una lesione ai lobi frontali del cervello.

La donna che all'epoca viveva con lui avrebbe affermato che da allora fu "una persona diversa", e l'avvocato ha recuperato una consulenza neurologica che nel 1999 avvalorò questa conclusione.