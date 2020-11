Pininfarina Engineering, Nosiglia incontra i dipendenti a rischio: "Il lavoro è il diritto primario di ogni persona"

Ancora una volta, è pronto a scendere in strada al fianco dei lavoratori. E' fissato per domani pomeriggio un incontro tra l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia e i dipendenti della Pininfarina Engineering, che proseguono nella loro vertenza con 135 impieghi a rischio.



L'ennesima situazione di crisi aziendale con numeri da bridivi, per il territorio torinese. Dopo la messa in liquidazione del ramo d'azienda del Gruppo di proprietà degli indiani di Mahindra, i lavoratori sono fortemente a rischio, anche perché la soluzione scelta per chiudere la struttura non li mette al riparo nemmeno dal blocco dei licenziamenti previsto dal Governo per l'emergenza Covid.

E così, mentre è fissato per domani alle 10 il quarto incontro, in via telematica, con la dirigenza di Pininfarina Engineering, l’Amma di Torino e le organizzazioni sindacali al fine di continuare la trattativa inerente la procedura di cessata attività avviata in modo unilaterale dall’azienda, a sostegno della vertenza dalle 14 sarà proclamato uno sciopero di 4 ore con presidio statico ed assemblea di fronte ai cancelli della Pininfarina spa a Cambiano.