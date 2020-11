Unioncamere: arriva la conferma per Gian Paolo Coscia, sarà presidente fino al 2023

E' arrivata la conferma, per il prossimo triennio: sarà Gian Paolo Coscia il presidente di Unioncamere Piemonte fino al 2023. Il numero uno della Camera di commercio di Alessandria-Asti, è stato rieletto al termine di una riunione che si è tenuta per motivi di sicurezza socio-sanitaria in videoconferenza.

E proprio il Covid sta in cima alla lista delle priorità. “Il mio impegno sarà subito rivolto a questa nuova fase emergenziale. In questo contesto, le Camere di commercio hanno una responsabilità fondamentale: spetta a noi essere risoluti e tenaci nel continuare a individuare interventi di compensazione e sostegno sia per le nostre imprese che per i nostri territori soprattutto attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni, prima fra tutte la Regione Piemonte. La fase di riforma delle Camere di commercio è quasi ultimata: questo ci permetterà di lavorare con maggior energia e una rinnovato assetto istituzionale”, ha detto Coscia.