Stasera in diretta YouTube l'abbraccio del Torino Film Festival a Carlo Ausino

La morte di Carlo Ausino, nome storico del cinema torinese, ha creato profonda emozione in città, perché tutti conoscevano l’autore di Torino violenta, film di culto degli anni Settanta. E tutti si sono resi disponibili per un ricordo che si svolgerà oggi alle 18 in diretta dallo studio allestito alla Mole Antonelliana, coordinato da Caterina Taricano e Fabrizio Dividi.

Saranno collegati Domenico De Gaetano, Stefano Francia di Celle, Paolo Manera, Alessandro Gaido, lo storico Franco Prono, i giornalisti Daniele Cavalla, Steve Della Casa e Gabriele Ferraris e i critici Stefano Boni, Alessandro Gaido e Silvia Donatiello, nipote di Ausino; parteciperanno con un saluto video Toni Campa e Gaetano Renda.

“Con questa iniziativa - dichiara il direttore del festival Stefano Francia di Celle - abbiamo voluto creare le condizioni per un grande abbraccio virtuale da parte della città a Carlo Ausino, l’artigiano del cinema torinese, l’uomo che con poco sapeva fare i film perché animato da una grande passione. A lui idealmente dedichiamo quest’anno l’installazione della Stella della Mole, posizionata in Piazza Castello per tutta la durata dal festival”.

Il Torino Film Festival renderà inoltre omaggio a Carlo Ausino sabato 28 novembre proponendo come evento speciale Torino Violenta e il suo cortometraggio Regalo di Natale, dalle ore 14 su MYmovies (per 24 ore).