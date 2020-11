Costa (Azione): "Il Governo non può cancellare la montagna con un Dpcm. Lo sci in sicurezza è possibile"

"Perché governare non è solo dire sì o no. È un’altra cosa. È affrontare i problemi trovando soluzioni equilibrate; e, in questo caso, provare a mettersi nei panni di chi, grazie alla montagna, vive. E fa vivere la montagna. Di chi dedica tutto l’anno a preparare una stagione in sicurezza, di chi fornisce approvvigionamento e materiali, di chi sulle piste lavora come stagionale, di chi nelle aree periferiche del Paese continua ad abitare e operare nonostante tutto e non vuole abbandonarle".