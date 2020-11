A scuola per diventare bartender: cosa sapere

Il lavoro del bartender è sempre più gettonato ed è importante guardare da vicino di cosa si tratta e come diventare dei veri e propri professionisti del settore.

Esistono delle scuole professionalizzanti come la Flair Bartender’s School che è una vera istituzione nel settore. Grazie a questo tipo di enti è possibile fare del bartending un vero e proprio lavoro, oltre che una passione.

Sappiamo che lavorare in questo settore è il sogno di tantissimi ragazzi, che decidono di specializzarsi per diventare dei veri professionisti, i numeri uno del settore.

Esistono diverse tipologie differenti di corso, da basic a PRO. Scegliere quello più consono alle proprie esigenze è il primo, importante step. Naturalmente se ci si vuole avvicinare per la prima volta a questo settore, il consiglio è di scegliere il corso basic per bartender che è quello che è in grado di gettare le basi.

Nello specifico, si apre il proprio percorso formativo prima e lavorativo poi. Sfruttare il prestigio di una scuola come quella indicata significa anche avere la certezza di lavorare sin da subito.

Il corso fornirà tutte le nozioni base sia sulle materie prime che sulle ricette dei cocktail più importanti. Il bartender imparerà a mixare gli ingredienti e avrà accesso alla parte acrobatica, che fa pienamente parte del lavoro del bartender. Non solo.

Si imparerà a decorare i cocktail e molto altro ancora. Con corsi di questo tipo si sarà pronti per lavorare e si avrà la possibilità di imparare non solo la teoria, ma anche di fare pratica. Un aspetto davvero fondamentale quando si cerca di diventare dei professionisti di qualsiasi settore.

Cosa si studierà in un corso per bartender? Ecco alcune materie:

Storia del Bar

Attrezzatura e bicchieri di servizio

Merceologia (studio distillati & liquori)

Tecniche di versata

Giggering

Stirring

Shaking

Sciroppi & Pre-mix

Studio Cocktail internazionali e non

Gestione Banco&Sala

Corso svilluppato con liquori e distillati veri

Working Flair

A tutto questo, poi, si aggiungeranno degli stage formativi nei migliori locali così da introdurre ogni studente nel mondo del lavoro vero e proprio.

Un percorso decisamente interessante per chi punta a diventare un esperto e a entrare nel mondo del lavoro in maniera rapida ma anche consapevole. Chi si forma, infatti, avrà più possibilità di trovare il lavoro dei propri sogni.

Iscriversi al corso per bartender, dopo aver studiato le caratteristiche dello stesso, è la scelta da fare.