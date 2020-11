Torino Short Film market: una quinta edizione da applausi cha fa crescere sogni "europei"

“Le nuove modalità di fruizione non solo non hanno affossato il Torino Short Film Market, ma lo hanno rafforzato, come i numeri di questa edizione dimostrano. Per questo è allo studio un futuro ibrido per il TSFM: in presenza e on line. L’interesse dei principali attori del settore verso il nostro evento, l’affetto di chi ha voluto esserci a tutti i costi sono la ricompensa più grande per questo straordinario evento”, commenta Jacopo Chessa, fondatore del TSFM.