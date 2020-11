Digital Recruiting Week, dal 30 novembre al 4 dicembre selezioni per 150 addetti in Piemonte

E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali, con Sicuritalia, azienda leader nei servizi di sicurezza per aziende e privati, lancia il digital recruiting week dedicata al mondo security e vigilanza.

Dal 30 novembre al 4 dicembre i professionisti di e-work, attiveranno sessioni di colloqui one-to-one online, per selezionare 600 figure per il controllo accessi e 350 guardie giurate per posizioni a tempo determinato in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. “Abbiamo lanciato l’iniziativa Digital recruiting week da pochi giorni e le candidature pervenute superano le nostre aspettative. E’ sicuramente il segno tangibile di quanto interesse ci sia per le professioni della sicurezza, soprattutto se le aziende target sono leader di mercato come Sicuritalia. D’ altra parte negli ultimi anni i grandi player sono riusciti a far evolvere le figure professionali, che diventano sempre più complete non solo per le competenze tecniche, ma anche per le soft skill. Ciò ci ha portato a dover ripensare integralmente, insieme a Sicuritalia, i processi di reclutamento, selezione e onboarding”, dichiara Paolo Ferrarese Direttore Generale e-work SpA.

“La recente emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus in Italia ha rivelato la necessità di prevenire la libera circolazione di persone ammalate attraverso attività di controllo e attraverso strumenti tecnologici efficienti e poco invasivi che misurino la temperatura corporea e gestiscano gli accessi e la circolazione delle persone. Grazie alla sua esperienza e alla sua leadership, Sicuritalia ha supportato i propri clienti nell’assessment per valutare le loro specifiche esigenze e definire le misure da mettere in atto per contrastare l’emergenza Covid-19. Sicuritalia ha implementato così presso numerosi clienti servizi di sicurezza per il mantenimento del distanziamento e del controllo della temperatura corporea, i nostri addetti si occupano, con l’ausilio di strumenti tecnologici, anche di: gestione flussi di persone con operatore-guardia giurata, sorveglianza rispetto alle procedure di sicurezza, controllo manuale della temperatura” spiega Andrea Briccola HR Manager di Sicuritalia.

In linea con le misure di sicurezza straordinarie richieste dall’ emergenza Covid-19 le risorse dedicate al Controllo Accessi si occuperanno di gestire gli ingressi con presidi interni ed esterni a luoghi di affluenza e controllo della temperatura. Ai candidati è richiesta disponibilità immediata e al lavoro su turni (h24) dal lunedì alla domenica. L’offerta prevede contratto a tempo determinato per 1/2 mesi con possibilità di proroga.

Per le posizioni di Guardia Particolare Giurata, con attività di piantonamento (presso aziende, banche, supermercati, centri commerciali) e di pattuglia diurna e notturna, la selezione si apre anche a chi non esibisce esperienza pregressa nel settore della sicurezza. Le figure che supereranno la selezione verranno infatti supportate da Sicuritalia nell’espletamento delle pratiche necessarie all’ottenimento del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del Porto d’arma. Anche per questo profilo è richiesta disponibilità immediata e per attività su turni (h24), dal lunedì al venerdì, il possesso della patente B e capacità di utilizzo di strumenti informatici. Il contratto è a tempo determinato per un minimo di 1/2 mesi con possibilità di proroga.

La Digital recruiting week si aprirà il 30 novembre con un webinar di presentazione di e-work e Sicuritalia. Per candidarsi al processo di selezione e partecipare al webinar è necessaria iscrizione sul portale di e-work al link: https://www.e-workspa.it/digital-recruiting-week/