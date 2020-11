Universitari in piazza contro la seconda rata: "Mancano soldi, non riusciamo a finire gli studi" (FOTO)

Dopo il flash mob di lunedì scorso in occasione del consiglio di amministrazione di UniTo, per richiedere l'annullamento della seconda rata, gli studenti sono tornati in strada per il diritto allo studio.



A pochi giorni dal termine ultimo del pagamento della tassa (fissato al 30 novembre) diverse decine di manifestanti si sono radunati alle 17 di oggi in piazza Castello. "In tutti questi mesi - spiegano - le poche misure di facciata adottate dall'amministrazione universitaria si sono mostrate del tutto inefficaci nel far fronte alla crisi che ci troviamo a vivere come studenti".

A essere contestata, non solo la rata in sé, obbligatoria per tutti coloro al di fuori della no tax area, ma anche le tempistiche, dovendo pagarla a pochissimi giorni di distanza dalla prima prima (scaduta il 16).

"È da marzo - reclamano ancora gli studenti - che stiamo vivendo una crisi economica che ha fatto perdere a tanti di noi quei lavori precari e mal pagati che avevamo, con cui cercavamo di pagarci l'università e che ha visto una sostanziale riduzione dei redditi familiari".

La richiesta al rettore Stefano Geuna, contattato nel corso del presidio in videocall, è quindi di avviare "un cambio di rotta tale da rendere l'università davvero accessibile a tutte e tutti. Un bene comune e non un qualsiasi servizio a pagamento, oltretutto malfunzionante viste le difficoltà emerse con la dad negli ultimi mesi".