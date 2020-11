Ristrutturazione completa casa, il "chiavi in mano" conviene?

Affrontare una ristrutturazione può sembrare uno stress enorme, ma non è sempre così, soprattutto se la progettazione e i lavori vengono entrambi affidati a professionisti esperti, che si occupano di ogni aspetto con un servizio chiavi in mano.

Affrontare la ristrutturazione completa di casa con realtà consolidate come Io Ristrutturo e Arredo, il network di ristrutturazione e arredamento presente con 90 centri in tutta Italia, si rivela la scelta migliore quando vogliamo vivere solo la parte più bella ed emozionale del metter su casa, senza stress e grattacapi tipici dei cantieri domestici.

La ristrutturazione completa di un appartamento offre la possibilità di avere, alla fine dei lavori, una casa su misura, cioè una casa progettata per soddisfare le nostre esigenze estetiche e abitative. Ristrutturare permette anche di rivalutare la nostra abitazione dal punto di vista del valore economico.

Quali sono i costi per una ristrutturazione completa?

Ovviamente, una risposta univoca non esiste. Non può esistere. E, anche quando si legge di ristrutturazioni “tutto compreso” a cifre eccessivamente allettanti, è meglio non esaltarsi.

Infatti, dietro a prezzi low cost (per non dire stracciati) si nascondono servizi, materiali e competenze altrettanto low cost: i veri costi si paleseranno in corso d’opera, sotto forma di ritardi, errori e brutte sorprese, quando ormai sarà tardi per tornare indietro. In men che non si dica, ci si ritroverà a fare i conti con una miriade di variabili non prese in considerazione all’inizio (quando invece sembrava tutto rose e fiori).

Fermiamoci un attimo a riflettere: quando si parla di ristrutturazione casa non può esistere un prezzo predefinito, un tanto al metro quadrato, in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di abitazione. Ogni immobile ha le sue caratteristiche specifiche e richiede interventi altrettanto specifici, anche in base ai desideri e alle esigenze di chi ci abiterà. È fondamentale rivolgersi ad un referente serio, competente e affidabile come Io Ristrutturo e Arredo, per avere un preventivo su misura chiaro, trasparente e - soprattutto - definitivo.

Come nasce un progetto di ristrutturazione casa

Con Io Ristrutturo e Arredo la nuova casa prende forma secondo le nostre necessità e i nostri gusti: la filosofia del network di interior design, è infatti di sviluppare il progetto a partire dalle esigenze estetiche e funzionali del cliente, e in base a queste determinare tutti gli aspetti tecnici (e non viceversa).

Diversamente, si rischierebbe di avere alla fine dei lavori una casa tecnicamente ineccepibile, ma diversa da come il cliente la sognava. La distribuzione di spazi e impianti va infatti pensata in base alle scelte di arredo del cliente: ecco perché tutti i progetti realizzati da Io Ristrutturo e Arredo comprendono anche la proposta di arredo.

Il progetto inizia a prendere forma dal primo incontro in negozio, quando il cliente espone agli interior designer di Io Ristrutturo e Arredo i suoi desideri e le sue aspettative. Nello showroom è possibile scegliere i materiali, i prodotti e gli elementi di arredo che incontrano la nostra idea di casa, per definire un progetto completo di arredi in linea con le possibilità di spesa.

Il piacere di abitare nella casa dei propri sogni

Io Ristrutturo e Arredo mette a disposizione del cliente un referente unico, che gestisce ogni aspetto della ristrutturazione: si occuperà di formare un team di lavoro selezionato composto da professionisti di fiducia, tra cui fornitori, muratori, idraulici ed elettricisti, e di coordinare il cantiere e le maestranze fino alla consegna della casa già arredata.

Se a tutto ciò sommiamo il tempo risparmiato lasciando a Io Ristrutturo e Arredo tutte le questioni burocratiche, è facile capire perché ristrutturare la propria abitazione con la formula chiavi in mano sia spesso l’idea migliore per regalarsi la casa dei sogni.