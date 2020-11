Covid nelle Rsa, la Città metropolitana preoccupata per l'aggravarsi della situazione

La Città metropolitana di Torino attraverso l'intervento del vicesindaco Marco Marocco esprime preoccupazione per la situazione nelle Rsa del territorio, sia rispetto alla presenza di contagi tra gli ospiti e tra il personale, sia per la continua assenza dal tavolo di coordinamento dell'Osservatorio permanente regionale sulle Rsa dell'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi.

"L'Osservatorio permanente regionale si riunisce settimanalmente online - spiega il vicesindaco metropolitano Marco Marocco - e insieme alla Prefettura esaminiamo la situazione comprensiva delle segnalazioni provenienti dalle cabine di regia metropolitana e provinciali, il tema della carenza di personale di infermieri ed oss nelle Rsa, la necessità di avere un calendario per la presenza dei medici di medicina generale nelle strutture Rsa, i problemi legati al caricamento dei dati sulla piattaforma regionale, la necessità di poter contare sulla mappatura aggiornata delle strutture a rischio contagio. La mancanza della voce politica da parte della sanità regionale è molto preoccupante".

All'interno dell'Osservatorio regionale Rsa il vicesindaco metropolitano Marocco da fine agosto interviene come rappresentante delle Province in qualità di vicepresidente della consulta delle aree vaste di ANCI Piemonte: la cabina di regia metropolitana coinvolge, oltre a Prefettura di Torino e Regione Piemonte, anche i presidenti delle assemblee dei sindaci e le direzioni Asl del territorio metropolitano, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali del settore e l'associazione delle vittime per mettere a fuoco le criticità, con particolare riferimento alla diffusione del contagio tra ospiti e operatori, carenza di personale, tamponi e reperimento dei presìdi di protezione individuale, guanti, mascherine, ecc.