Basket |

Un gruppo Facebook per tutti coloro che amano e sostengono il basket torinese

Nato per dare voce ed aggregare le soscietà ed i tifosi provinciali

Si chiama Quelli che amano il basket a Torino ed è il gruppo Facebook dedicato a tutti coloro che sostengono e tifano per la pallacanestro provinciale. Spazio a società ed atleti che potranno postare le loro notizie per dare maggiore visibilità ai loro risultati ma anche alle loro storie. Spazio ai tifosi per commentare, discutere e confrontarsi sul basket torinese. Spazio anche agli sponsor delle tante compagini locali per postare le loro inziative. Un vero e proprio 'mondo basket' dove tutti potranno trovare diffusione, dalla grande prima squadra della Reale Mutua Torino in A2, sino alle compagini giovanili, maschi e femmine. Iscrivetevi cliccando qui per dare voce e diffusione al 'magico mondo del basket torinese'

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.