"Riaprire tutte le attività, in sicurezza": l'appello risuona da piazza Castello

“Nonostante il rallentamento dei contagi in Piemonte la situazione non è delle più incoraggianti. Vari settori dell’economia italiana sono ancora chiusi e senza un sostegno concreto dalle istituzioni. Inoltre tantissimi lavoratori dipendenti rischiano di perdere il loro posto di lavoro e non percepiscono lo stipendio da mesi - comunicano in una nota i rappresentanti delle Mascherine Tricolori - Siamo a ridosso del periodo natalizio e molte aziende hanno delle gravissime perdite e rischiano di non riaprire più. Appoggiamo e capiamo appieno la rabbia delle persone che sono scese in piazza oggi contro i decreti fallimentari di questo Governo. Questa situazione è inaccettabile. Abbiamo manifestato per chiedere, insieme a loro, la riapertura totale di tutte le attività in sicurezza e di smettere di fare terrorismo psicologico. Il virus esiste, non lo neghiamo, ma va affrontato con coscienza e con il rispetto delle regole di distanziamento e non con la chiusura spropositata di settori cardine dell’economia nazionale”.