Torino sposa di nuovo il tennis: nel weekend si gioca lo Scudetto. "E speriamo di avere ancora le Atp finals"

Torino alimenta la sua storia d'amore con il tennis. Dopo l'abbuffata delle Nitto atp finals, tocca alle finali di Serie A1 Bmw, lo "scudetto" a squadre del settore. Appuntamento per il fine settimana 7-8 dicembre sui campi del Circolo della Stampa Sporting, proprio dove si sono allenati i campioni delle Finals, prima di sfidarsi all'Inalpi Arena.

Per la parte maschile, il duello sarà tra Crema e Sud Tirol, mentre in campo femminile si sfideranno Palermo e Verona Falconeri. Cominciano le donne, il sabato, mentre gli uomini incroceranno le racchette domenica. Ingresso libero per il pubblico. Squadre importanti e atleti di rilievo

"Siamo onorati e le squadre arrivate in finale sono importanti, con giocatori di rilievo internazionale - dice Stefano Motta, vicepresidente dello Sporting -. Speriamo poi di poter ospitare di nuovo il trofeo della Coppa Davis e magari quello della Billie Jean King". Una spinta di 6850 squadre

"Sono 6.850 le squadre che si sono iscritte a tutti i nostri campionati - ricorda il vicepresidente vicario della Federazione tennis e padel, Gianni Milan -: un numero impressionante che parla della partecipazione e dà valore alle finali di questo fine settimana. E poi il fatto di giocare in squadra contribuisce a dare qualcosa in più, come hanno confermato anche gli azzurri in coppa Davis. Infine, non dimentichiamo che la corsa allo scudetto vogliamo che sia uno strumento per valorizzare le nuove generazioni e i giovani talenti". Atp e Coppa Davis: "Cercheremo di accontentare tutti"

E ancora sul destino delle Atp finals "Per ora l'unica certezza è che si faranno il prossimo anno. Ci sono molti discorsi anche economici, ma c'è pure il discorso nuovo della Coppa Davis e Torino è tra le città più indicate con Milano e Bologna. Cercheremo di accontentare tutti". "Speriamo di avere ancora le Atp finals"