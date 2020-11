Coronavirus, altri 84 decessi nella giornata di oggi in Piemonte, ma calano ancora i ricoveri

Di questi casi, 272 sono legati a RSA/Strutture Socio-Assistenziali e 123 all'ambiente scolastico. Per Torino e provincia i casi da inizio pandemia salgono a 88.655. Mentre i guariti sono complessivamente 83.193 (1030 in più rispetto a ieri), di cui 48.001 a Torino e provincia.



Resta molto alto il numero di decessi di pazienti positivi al Covid-19. Sono meno dei 98 di ieri, ma restano 84, di cui 7 avvenuti nella giornata di oggi. Dall'inizio della pandemia, a Torino e provincia sono 2.794 i decessi a Torino e provincia.



Per quanto riguarda la pressione sul sistema sanitario, rispetto a ieri si conta un ricovero in più in terapia intensiva (per un totale di 385 posti occupati), mentre i ricoveri in terapia non intensiva sono 4.734 (47 in meno rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 71.865