Moncalieri, litigano dopo l'incidente e chiamano i vigili per risolvere la questione: tutti multati

Ognuno pensava di avere ragione, dopo l'incidente avvenuto in via Colombo a Moncalieri, con la discussione nata dopo lo scontro che aveva coinvolto le tre vetture, che rischiava di trasformarsi in rissa.

Prima che la questione degenerasse, uno di loro ha avuto la brillante idea di chiamare la Polizia locale per dirimere la contesa. Peccato che nessuno avesse ragionato sul fatto che i vigili i controlli li fanno a 360 gradi. Così, oltre a verbalizzare quanto accaduto, per capire chi aveva ragione e chi torto, gli agenti hanno anche eseguito gli accertamenti di rito sui veicoli.

Due di loro avevano la revisione scaduta, il terzo era parcheggiato in sosta vietata. E così alla fine si sono ritrovati tutti multati, infelici e scontenti.