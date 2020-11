Per evitare le multe Covid, la droga arrivava a domicilio: arrestati due corrieri con un chilo di stupefacenti [VIDEO]

Per evitare le multe ai loro clienti e soprattutto per non perderli, consegnavano la droga a domicilio. Servizio completo, ma illegale, per due pusher che sono stati fermati dai carabinieri.

In particolare a Torino, nel quartiere San Salvario, i carabinieri hanno arrestato un incensurato italiano di 18 anni. Il giovane è stato fermato insieme ad un amico durante un controllo effettuato nel quartiere per la verifica del rispetto delle restrizioni anti-contagio. Entrambi sono sembrati nervosi e poco collaborativi. Alle domande dei militari hanno fornito risposte evasive su cosa facessero in giro per il quartiere alle 18. È stato quindi approfondito il controllo e nella tasca del 18enne è stato trovato quasi un grammo di hashish e un grinder sporco della medesima sostanza. La perquisizione è stata estesa alla casa del giovane, dove i carabinieri hanno trovato circa mezzo chilo di hashish e 30 grammi di marijuana, oltre a 2330 euro in contanti. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato inoltre multato, insieme all’amico, per il mancato rispetto della normativa anticovid.