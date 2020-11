Museo Egizio, conferenza online "Un monumento dimenticato a Tebe: la tomba di Ramose, responsabile del tesoro del sovrano Taharqa"

Domani, martedì 1° dicembre, alle ore 18, il Museo Egizio presenterà la conferenza online "Un monumento dimenticato a Tebe. La tomba di Ramose (TT132), responsabile del tesoro del sovrano Taharqa”, tenuta dal direttore Christian Greco.

La camera sepolcrale della tomba di Ramose (TT 132) descrive in modo accurato il sapere cosmografico dell’antico Egitto. Le immagini e i testi dipinti sulle pareti forniscono al defunto tutte le nozioni necessarie per compiere con successo il suo rito di passaggio. Il defunto raggiunge la camera sepolcrale nel suo stato pre-liminale. Ha abbandonato il mondo dei viventi ed entra nell’aldilà. Nel suo stato liminale viene associato ad Osiride, ed il suo corpo necessita di essere protetto durante la veglia notturna. L’iconografia della camera sepolcrale rappresenta gli episodi cruciali per la rinascita del defunto. Nel suo stato post-liminale, dopo il risveglio dal torpore della morte ascende al cielo, entra nel grembo di Nut ed inizia il viaggio assieme al dio sole.

