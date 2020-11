Recovery Fund, Cerutti (Lega): "Chiesti fondi importanti per Torino e provincia"

"La Regione, grazie all’azione concreta della Lega, ha inoltrato a Roma, nell’ambito del Recovery Fund, la richiesta di fondi per attività di investimento con ricadute significative su Torino e provincia”. Lo dichiara Andrea Cerutti, vicepresidente del gruppo leghista in consiglio regionale.

“Nel dettaglio - spiega Cerutti -, parliamo di un milione e 800 mila euro per l’efficientamento energetico e la tutela del Castello di Rivoli, 110 milioni per la futura Città dell’aerospazio, due milioni per incrementare l’offerta culturale del Museo di Scienze Naturali, nel tentativo di ridare vitalità ad un settore in forte crisi”.

“E ancora - prosegue Cerutti -, 24 milioni per riqualificare il Po e i suoi affluenti nell’ambito cittadino, 10 milioni per il recupero dei beni dell’ex Locanda Castelvecchio, del Podere San Giovanni e dell’ex Lavanderia siti presso il concentrico di Stupinigi, e 200 milioni per piste di volo e piazzali di sosta per gli aeromobili, con particolare riferimento alla realizzazione di banchine pavimentate sulle piste, all’implementazione dei sistemi antintrusione automatici per la sorveglianza del perimetro aeroportuale e alla razionalizzazione degli spazi dei terminal”.

“Ci auguriamo che il governo - conclude il leghista - comprenda la necessità di questi investimenti e che assecondi le nostre richieste”.