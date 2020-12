Il Polo del ‘900 vince il bando Wikimedia Italia 2020 e ospita per sei mesi un "wikimediano" esperto

Con i suoi 22 enti partner, i 9 km di archivi storici e oltre 400mila documenti disponibili online sull’hub 9centRo, il Polo del ‘900 di Torino si aggiudica il bando 2020 Wikimedia Italia dedicato alle istituzioni culturali.

43 i candidati che hanno proposto progetti innovativi per la maggiore accessibilità di risorse digitali, nell’ottica di una cultura libera e di pubblico dominio.

Una nuova opportunità, quindi, per continuare a valorizzare l’enorme patrimonio custodito, raggiungere nuovi pubblici, migliorare la visibilità dei propri contenuti e facilitarne la condivisione sui diversi progetti Wikimedia, grazie a un percorso di affiancamento con un wikimediano in residenza.

L’esperto rimarrà al Polo per sei mesi e, tra le attività principali, si occuperà della formazione del personale, della modifica e scrittura delle voci di Wikipedia, del caricamento di contenuti su Wikimedia Commons, utilizzo di Wikidata e il coinvolgimento della comunità dei volontari

Il direttore Alessandro Bollo dichiara: “Siamo felici e onorati. Rappresenta un ulteriore momento di formazione per il nostro personale e un’opportunità di crescita particolarmente importante in una fase storica che richiede alle istituzioni culturali un surplus di consapevolezza, competenza e visione per affrontare le sfide della trasformazione digitale”

“La risposta delle istituzioni alla prima edizione del bando ha superato ogni aspettativa”, commenta Marta Arosio, responsabile delle relazioni con le istituzioni culturali di Wikimedia Italia. “Sicuramente non lasceremo cadere le proposte che gli enti ci hanno rivolto e che costituiscono una manifestazione di interesse del mondo della cultura verso le nostre attività preziosissima per noi. Troveremo il modo di valorizzarle tutte.”