La Regione a sostegno degli acquisti nei negozi tradizionali: al via 3 mesi di campagna di comunicazione

Il commercio di vicinato come "specie da salvare". Non siamo ancora di fronte al rischio-estinzione, ma la Regione scende in campo per difendere uno dei settori dell'economia piemontese (e non solo) più in difficoltà durante questa pandemia, tra ondate e lockdown.

Serrande abbassate e commercio online sono infatti i due avversari più pericolosi per i negozi tradizionali e fino a febbraio 2021 la Giunta guidata da Alberto Cirio dà il via a una campagna di comunicazione e sensibilizzazione a difesa degli esercizi sotto casa. Quariere, borgo, città: ecco il territorio da tutelare, trovando come alleati l’Assessorato Cultura, Turismo e Commercio, VisitPiemonte, Confesercenti, Ascom Confcommercio, Uncem, Unioncamere Piemonte e il sistema camerale.



D'altra parte i numeri parlano chiaro: nell'ultima indagine congiunturale della Camera di Commercio di Torino si notava come non solo i consumi siano tornati ai livelli del 2015, ma come al tempo stesso si fossero accentuati gli acquisti online (+ 1,8%) e nei supermercati (+ 45%), con un crollo del 5,3% della frequentazione dei negozi di vicinato. Dalla ricerca emergeva però anche la propensione a ridurre gli acquisti nella grande distribuzione organizzata per sostenere i piccoli esercenti (60,6%) e quella di continuare a rivolgersi a piccoli produttori (50%), elementi sui quali la campagna della Regione Piemonte intende fare leva.