Pininfarina Engineering, domani nuovo incontro in regione e presidio dei lavoratori in piazza Castello

Altre 8 ore di sciopero, un'altra "puntata" della vertenza legata a Pininfarina Engineering. E' fissato per le 11 di domani il nuovo incontro tra i sindacati e la Regione: un tavolo che al momento sta studiando la situazione (visto che non sono ancora trascorsi i 45 giorni di trattativa sindacale previsti dalle procedure), ma che testimonia la disponibilità e l'impegno da parte della Giunta di far sentire la propria voce in questo nuovo capitolo di crisi industriale e sofferenza occupazionale.



Il nuovo incontro con l'azienda è calendarizzato per il 7 dicembre, ma già domani si proverà a fare il punto, alla luce delle proposte attualmente sul tavolo (e rifiutate dai sindacati, visto che non offrono garanzie alla totalità dei lavoratori). E se in Regione si discuterà della situazione, a partire dalle 9 in piazza torneranno i lavoratori, che daranno vita a un presidio in piazza Castello, sotto i balconi della sede della ente guidato da Alberto Cirio.



Contestualmente, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero per permettere ad almeno parte dei dipendenti di partecipare alla manifestazione. "Auspichiamo che il tavolo di crisi aperto presso la Regione Piemonte porti l’azienda a riconsiderare le proprie posizioni inerenti la procedura di licenziamento collettivo e a trovare soluzioni alternative per non disperdere ulteriori competenze e professionalità in un territorio già martoriato dalla crisi del settore e dalla pandemia in atto - dicono da Fim Cisl -. Siamo sicuri che tutti i lavoratori e lavoratrici della Pininfarina Engineering sapranno come sostenere la causa che oggi coinvolge tutti".