Banco BPM e API Torino: siglato un accordo di collaborazione per sostenere le piccole e medie imprese

Banco BPM e API Torino hanno sottoscritto un importante accordo per la fornitura di servizi specialistici e prodotti finanziari a supporto delle piccole e medie imprese del territorio.

L’accordo, della durata di 12 mesi, consiste in un plafond di 50 milioni di euro che Banco BPM mette a disposizione degli associati API Torino insieme alla propria gamma di prodotti e servizi dedicati che include linee di credito a breve e medio-lungo termine di natura agevolata e garantita. La partnership sottoscritta comprende inoltre la possibilità di organizzare incontri con i professionisti di Banco BPM, consentendo agli associati di avvalersi della competenza di personale qualificato.

“Viviamo un momento di grande complessità economica a tutti i livelli. Una condizione che sottopone le imprese a continue tensioni dei mercati che si riflettono sulla gestione e sulle scelte di investimento – affermano Fabrizio Cellino, Presidente di API Torino e Roberto Cotterchio, Presidente Confapi Piemonte -. Avere al nostro fianco un partner come Banco BPM determina la possibilità di accedere a nuovi strumenti finanziari che possono fare la differenza in termini di pianificazione degli investimenti e quindi contribuire a gettare le basi per una solida ripresa economica”.

“La collaborazione con API Torino conferma l’impegno costante di Banco BPM nel supportare attivamente il tessuto imprenditoriale locale – ha dichiarato Alessandro Giamello, responsabile area Torino – Aosta della direzione territoriale Novara, Alessandria e Nord Ovest di Banco BPM –. Siamo un alleato naturale delle imprese: il nostro ruolo è infatti quello di affiancare le aziende nei loro progetti di crescita e consolidamento, offrendo soluzioni finanziarie avanzate e il supporto concreto di un team di esperti in grado di fornire una consulenza mirata, anche per richieste specifiche come l’internazionalizzazione e lo sviluppo in nuovi mercati”.