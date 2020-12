Quando il kit non va bene la soluzione è personalizzare

Acquistare una zanzariera non è cosi semplice come si pensa, è vero che in diversi punti vendita si trovano kit con misure standard, ma si tratta di modelli che spesso e volentieri non risultano adattabile alle finestre e agli spazi aperti e pertanto tali da non svolgere al meglio la la propria funzione prioritaria che è quella di evitare che insetti e zanzare entrino negli ambienti. Sulla base di queste problematiche si è pensato di creare dei modelli da personalizzare. In questa guida è possibile ottenere diverse informazioni: caratteristiche, a cosa servono, procedimenti di realizzazione e installazione.

Caratteristiche

Le zanzariere su misura come è chiaro dal termine sono personalizzabili, lo scopo è adattarle in maniera adeguata agli ambienti casalinghi o commerciali. Realizzabili in diverse misure, a differenza dei kit, si adeguando a finestre e porte-finestre non convenzionali per forme e caratteristiche. La tendenza comune, infatti dei nuovi edifici in stile moderno è che alcune finestre o aperture abbiano forme e misure diverse da quelle tradizionali per cui è necessario avvalersi di un sistema di protezione dalle zanzare e dagli insetti personalizzato soprattutto per proteggere in modo adeguato gli ambienti, perché come ben si può comprendere pur non essendo dei tecnici, se le aperture non vengono coperte bene o si lascia degli spazi aperti gli insetti e le zanzare trovano il modo di entrare. Si tratta di un elemento funzionale e non di arredo ragion per cui deve vestire la finestra interamente al fine di sigillarla per certi aspetti pur permettendo il filtraggio dell'aria.

A cosa servono

Hanno la funzione di proteggere gli ambienti interni dagli esterni scoraggiando l'ingresso di insetti o zanzare ma anche di altri animali di diverso genere pur garantendo il filtraggio e il ricambio dell'aria soprattutto nella stagione estiva quando fa caldo ed è necessario non solo proteggersi dagli insetti che sono in maggiore affluenza nei mesi caldo ma anche far entrare aria dato la calura. Tecnicamente sono poste tra la finestra e gli interni in modo tale che quando la finestra è aperta possono proteggere gli ambienti. Proprio perché le zanzariere (https://www.bongonews.com/caratteristiche-e-vantaggi-delle-zanzariere-plissettate/) sono poste tra la finestra e gli interni le stesse devono essere perfette altrimenti si rischia che la finestra non si apri o chiuda bene e di ottenere, dunque, l'effetto contrario ovvero minare la sicurezza degli ambienti, per cui ad entrare non sono solo insetti e zanzare ma anche terze persone indesiderate tipo ladri.

Procedimento di realizzazione installazione

Seguono un procedimento specifico, prima di poter commissionare le stesse vi è la necessità che un tecnico giunga a casa del cliente per prendere le misure delle finestre e di tutte le aperture presenti. La misurazione riguarda in modo minuzioso lo spazio intercorrente tra la finestra e gli interni al fine che di ricoprirla in modo perfetto. Prese le misure si passa alla fase della realizzazione in laboratorio dove le tempistiche possono essere più o meno veloci in base alle grandezze e alle quantità. Si è in grado di riprodurre dimensioni sia piccole che grandi, per ricoprire piccole aperture come finestre o finestrini o spazi più grandi come porte-finestre.

Conclusione

Si consiglia a chi soffre il problema delle zanzare e degli insetti di munire le proprie finestre e il resto delle aperture non standard con modelli personalizzabili su misura in modo da ottenere una soluzione veloce ma soprattutto più efficiente ammortizzando i costi godendo dei vantaggi che un sistema del genere apporta nel quotidiano.