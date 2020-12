Sci, Panza (Lega): "Senza apertura natalizia si perde il 50% del fatturato"

"La salute dei cittadini è prioritaria, ma se il Governo si assume la responsabilità di sacrificare un’intera filiera produttiva, un’intera fascia di aziende, deve assumersi anche la responsabilità di trovare le risorse adeguate per compensare chi non è messo in condizione di lavorare", dichiara l'europarlamentare Alessandro Panza, responsabile del dipartimento montagna della Lega.

"Non bastano le mancette e le pacche sulle spalle, serve un aiuto concreto per i lavoratori stagionali e serve un ristoro, una seria compensazione, un risarcimento adeguato a chi, nel ponte natalizio, vedrà sfumare quasi la metà del fatturato di tutto l’anno".