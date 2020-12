Lunedì 7 chiusi molti uffici comunali, resteranno aperti solo quelli essenziali

In un’ottica di limitare il più possibile la circolazione sul territorio cittadino, per contenere il rischio contagio Covid-19, lunedì 7 dicembre sarà sospesa ogni attività negli uffici del Comune di Torino fatta eccezione per quelle dei presìdi necessari a garantire la continuità dei servizi essenziali alla cittadinanza.

Nello specifico rimarranno aperti solo gli uffici:

- attività di sportello pubblico dell’Area Commercio, dell’Area Tributi e Catasto, dell’Area Servici Civici dell’Anagrafe e dello Stato Civile;

- Servizi dell’Area Sistema Sicurezza e Pronto intervento;

- Servizi dell’Area Protezione Civile e Gestione emergenze;

- Servizi Sociali e Socio Sanitari;

- Servizi operativi e territoriali del Corpo di Polizia Municipale;

- Ufficio Deposito Atti Giudiziari;

- ulteriori uffici a salvaguardia dei servizi aperti al pubblico per i quali i Direttori competenti sono tenuti a garantire l’apertura alla cittadinanza con apposite comunicazioni di servizio.