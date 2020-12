Nations League, all'Allianz Stadium di Torino si giocheranno Belgio-Francia e la finale per il terzo posto

Le fasi finali della Nations League sbarcheranno a Torino nell'autunno del 2021, ma l'Italia di Roberto Mancini rischia di non essere di casa all'Allianz Stadium.

Gli azzurri affronteranno la Spagna in una delle due semifinali della Final Four della competizione, che si giocheranno nell'ottobre dell'anno prossimo: lo ha deciso il sorteggio svoltosi oggi a Nyon, in Svizzera. L'Italia giocherà contro le 'furie rosse' mercoledì 6 ottobre allo stadio San Siro di Milano, mentre l'altra semifinale vedrà di fronte Belgio e Francia a Torino la sera successiva.

La finale è in programma domenica 10 ottobre 2021 a Milano, preceduta da quella per il terzo posto all'Allianz di Torino.