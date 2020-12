Foto, pittura e video contro la violenza sulle donne: tappa finale per "Rosso Indelebile"

Si conclude in questi giorni il progetto contro la violenza sulle donne "Rosso Indelebile", ideato da Rosalba Castelli e portato avanti dall'associazione Artemixia.

Domani, venerdì 4 dicembre, e domenica 6 farà tappa al Nora Book & Coffee e alla Cascina Roccafranca di Torino, per sensibilizzare la cittadinanza a una problematica sociale che, spiegano gli organizzatori, "non può e non deve diventare consapevolezza distratta e un rumore di fondo".