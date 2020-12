Cinquanta opere e infrastrutture da tenere sott'occhio da qui al 2030: il Piemonte affida al web un tesoro da 29 miliardi

Cinquanta opere infrastrutturali, provincia per provincia, dal valore complessivo di 29 milliardi e da tenere sott'occhio nella loro evoluzione seguendone la realizzazione, ma anche i problemi e gli eventuali ostacoli.

Accende i motori con questo obiettivo "OTI Piemonte: osservatorio territoriale infrastrutture", il nuovo portale web che Confindustria e Unioncamere Piemonte hanno voluto lanciare online insieme alla Regione per monitorare giorno dopo giorno la crescita e lo sviluppo del territorio da questo punto di vista. Con un occhio (almeno) rivolto verso i prossimi dieci anni per un percorso iniziato a livello torinese e che ora assume un respiro regionale.

Al suo interno, appunto, un elenco di 50 opere - di cui 18 legate a Torino e provincia - considerate strategiche per il Piemonte, consultabili singolarmente (con documenti ufficiali e articoli), ma anche per "sistemi infrastrutturali" più ampi. "Volevamo raccontare con trasparenza e semplicità di consultazione lo stato dell'arte sulle infrastrutture locali, in maniera affidabile e dinamica, seguendo l'avanzamento dei lavori e permettendo così di fare un bilancio di quanto viene fatto", dice Cristina Manara, Sviluppo Territoriale, Internazionalizzazione, Logistica e Trasporti Confindustria Piemonte. "Nei Paesi vicini vediamo che tempi e modalità di realizzazione sono decisamente diversi rispetto all'Italia: il fattore tempo in questo ambito ha assunto una valenza pari quasi a quella delle risorse disponibili. Ecco perché vogliamo evidenziare anche eventuali ritardi o criticità nella realizzazione".

L'obiettivo è il 2030: "Un traguardo temporale che coincide e ci permetterà di guardare a quello che succede a livello europeo", dice ancora Manara. "A marzo con il bilancio annuale sarà la prima occasione per fare il punto della situazione".

"E' un progetto che stiamo portando avanti con chi sta in prima fila in questo ambito, come l'edilizia in particolare - dice Marco Gabusi, assessore Infrastrutture e Opere Pubbliche Regione Piemonte - e vogliamo capovolgere l'approccio a un settore che di solito di dinamico ha poco. E abbiamo anche voluto consultare i territori e gli enti locali, perché magari le priorità su alcune opere sono diverse, agli occhi degli amministratori rispetto alle categorie economiche. Siamo l'unica regione del Nord Ovest che sarà attraversata da due corridoi europei e potrà valorizzare la sua vocazione nella logistica".