Al via i lavori in piazza Montale: il quartiere Vallette cambia volto con l’attesa riqualificazione

Si tratta di un primo tassello del progetto AxTo Vallette, che nel futuro prossimo, grazie a un ampio piano di interventi, ridarà un nuovo volto a tutta la piazza. Per troppo tempo la piazza ha visto il degrado vincere su tutto, con crepe ovunque, sconnessioni e scritte sui muri. Oggi il clima in piazza Montale è diverso, l’occasione è da non perdere. Con un milione e mezzo di euro circa di interventi, il Comune con 22 azioni da realizzarsi entro il 2022, andrà a incidere su cinque assi tematici: spaio pubblico, casa, commercio, scuola, cultura e partecipazione.