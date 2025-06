Fondazione per l’Arte CRT: annunciati gli istituti vincitori della terza edizione del bando aulArte

Sono stati selezionati i 30 istituti vincitori della seconda edizione del Bando aulArte , il progetto ideato e promosso dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, ente “art oriented” della Fondazione CRT, rivolto a tutte le scuole della regione Piemonte, volto a favorire la conoscenza e la divulgazione dell’arte contemporanea nell’ambito dei programmi scolastici.

In continuità con l’edizione 2024, la terza edizione del progetto aulArte si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado allo scopo di favorire l’accesso ai luoghi di cultura da parte di studenti e studentesse, destinando uno specifico contributo alle uscite didattiche nei musei e nelle Fondazioni di arte contemporanea del Piemonte - Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Rivoli), Cittadellarte - Fondazione Pistoletto (Biella), Fondazione Ferrero (Alba), GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, PAV Parco Arte Vivente, Pinacoteca Agnelli (Torino). L’obiettivo è, da un lato, quello di sensibilizzare i docenti all’importanza di integrare l’arte contemporanea nei programmi scolastici e, dall’altro, di incentivare l’adozione di politiche di inclusione valorizzando la diversità culturale e l’apprendimento attraverso attività esperienziali rese possibili anche grazie al contributo economico erogato dalla Fondazione.

La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT ha stanziato per aulArte un contributo totale di 60.000 euro, 2.000 euro per ciascuno dei 30 istituti vincitori (in aumento rispetto ai 25 dell’edizione precedente).

Tra le oltre 70 candidature ricevute sono stati selezionati trenta istituti provenienti dall’intera regione. Oltre alla costante presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che da sempre rappresentano la maggioranza degli istituti candidati, quest’anno un significativo numero di scuole dell'infanzia e di scuole secondarie di secondo grado ha risposto all'appello. Questi dati confermano il crescente posizionamento del progetto e la sua capacità di espandere il proprio raggio d'azione su tutto il territorio regionale piemontese.

I criteri prioritari nella valutazione delle scuole vincitrici hanno tenuto conto de (i) la tipologia di popolazione scolastica e del contesto in cui opera ciascun istituto, (ii) la necessità di accedere a fondi economici per ampliare l’offerta di uscite scolastiche (in taluni casi quasi del tutto assente), (iii) l’importanza di saper integrare l’esperienza dell’uscita scolastica con la didattica, (iv) l’analisi dei bisogni. Inoltre, in aderenza ai punti 4 e 10 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, ossia favorire “istruzione di qualità” e “ridurre le diseguaglianze”, è stata considerata fattore premiante l’indicazione di attuazione di buone pratiche in materia di accoglienza e accessibilità for all.

A seguire l’elenco dei trenta istituti piemontesi che potranno beneficiare del contributo messo a disposizione dalla Fondazione per l’anno scolastico 2025-2026:

Istituto Comprensivo di Caselle Torinese, Caselle Torinese (TO)

Istituto Comprensivo “Dante Di Nanni”, Grugliasco (TO)

Istituto Comprensivo di Cavour | Scuola Secondaria di Primo Grado “Villafranca Piemonte”, Villafranca Piemonte (TO)

Istituto Comprensivo “Crescentino Serra”, Crescentino (VC)

Liceo Statale “Domenico Berti”, Torino (TO)

Liceo Statale “Filippo Juvarra”, Venaria Reale (TO)

Istituto Comprensivo di Montà | Scuola Secondaria di Primo Grado, Montà (CN)

Istituto Comprensivo di Nichelino 2, Nichelino (TO)

Liceo Paritario Cairoli, Torino (TO)

Istituto Comprensivo "Cirillo Gouthier", Perosa Argentina (TO)

Liceo Artistico Statale “Aldo Passoni”, Torino (TO)

Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi – Gino Strada", Bra (CN)

Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia Paritaria Bimboporto / Società Cooperativa Sociale, San Mauro Torinese (TO)

Scuola Primaria Paritaria “San Domenico” - Congregazione Suore Domenicane, Fossano (CN)

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Cena”, Ivrea (TO)

Istituto Comprensivo di Poirino | Scuola Secondaria di Primo Grado “Paolo Thaon di Revel", Poirino (TO)

Istituto Comprensivo “Don Evasio Ferraris”, Cigliano (VC)

Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi-Virginio” | Liceo Artistico, Cuneo (CN)

Istituto Comprensivo “Vivaldi Murialdo”, Torino (TO)

Istituto Comprensivo De Amicis Manzoni, Alessandria (AL)

Istituto Comprensivo di Casale 1 “Anna d’Aleçon” | Scuola Secondaria di Primo Grado "Andrea Trevigi", Casale Monferrato (AL)

Liceo Statale "Augusto Monti", Chieri (TO)

Direzione Didattica Carlo Collodi di Torino, Torino (TO)

Scuola Infanzia Sacra Famiglia, Torino (TO)

Istituto Comprensivo di Gaglianico | Scuola Secondaria di Primo Grado, Gaglianico (BI)

Istituto Comprensivo “Santa Maria” | Scuola Secondaria di Primo Grado “Principessa Maria Clotilde”, Moncalieri (TO)

Istituto Comprensivo Biella II, Biella (BI)

Liceo Valdese di Torre Pellice, Torre Pellice (TO)

Istituto Comprensivo di Fiano, Fiano (TO)

Istituto Professionale Statale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Giulio Pastore”, Gattinara (VC)

Anche quest’anno, al contributo si affiancherà un programma gratuito di formazione docenti, che partirà nell’autunno 2025, a cura dei Dipartimenti Educazione delle istituzioni di arte contemporanea coinvolte, con l’obiettivo di fornire gli strumenti utili a sviluppare autonomamente una didattica che utilizzi l'arte contemporanea nell'ambito dei programmi scolastici. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 400 insegnanti di ogni ordine e grado.

La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, ente “art oriented” della Fondazione CRT e principalmente attiva sul territorio regionale e locale, celebra quest'anno i suoi venticinque anni di sostegno all'arte contemporanea. Dalla nascita, nel 2000, la Fondazione mette in campo azioni concrete volte a valorizzare talenti e ad arricchire il patrimonio culturale, e alimenta un’estesa collezione di opere d’arte contemporanea, che oggi comprende oltre 900 opere di circa 380 artiste e artisti italiani e stranieri, diventata nel tempo tra le più prestigiose a livello nazionale e internazionale.