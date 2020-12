Juve, per l'affair Suarez indagato il direttore dell'area tecnica Paratici

Come era prevedibile, l'affair Suarez non ha portato solo alla sospensione dei vertici dell'Università per stranieri di Perugia, dopo l'esame farsa di italiano che l'attaccante ex Barcellona aveva sostenuto a settembre, nella speranza di ottenere il passaporto e poter venire a giocare nel nostro campionato.

La Juventus, in serata, ha confermato che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un'informazione di garanzia. Il reato ipotizzato dalla Procura di Perugia è esclusivamente l'articolo 371 bis del codice penale.

"La società ribadisce con forza la correttezza dell'operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli", si legge nella nota ufficiale del club bianconero.

Ma adesso il direttore dell'area tecnica si trova nella poco piacevole condizione di essere indagato, per giunta per una vicenda di un calciatore che poi non ha vestito (a seguito del clamore della vicenda) la maglia della Juve. E indagati risultano essere anche gli avvocati Maria Turco e Luigi Chiappero, storico legale del club.

"Ieri a telefono ... eee ... 'sono Fabio Paratici'. E' il direttore sportivo della Juventus. Io lo stavo per manda' aff ... Cioè, Paratici è più famoso di Mattarella. E' il direttore sportivo più potente al mondo. E, praticamente niente, devo dare una mano a far passare l'esame di lingua italiana a Suarez". E' quanto disse Simone Olivieri, direttore generale dell'Università per stranieri di Perugia, l'8 settembre scorso in una conversazione con una dipendente.

Il frammento del dialogo - captato attraverso una intercettazione ambientale - compare nelle carte del procedimento giudiziario avviato dalla procura umbra.