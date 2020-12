Caso Suarez, per l'esame farsa sospesa la rettrice dell'Università di Perugia. E ora tremano i dirigenti della Juve

Torna d'attualità il 'caso Suarez', l'attaccante uguguayano che la Juve intendeva tesserare a settembre come comunitario e che sostenne una sorta di 'esame farsa' di italiano all'Università per stranieri di Perugia. Una vicenda che sollevò un enorme polverone, che convinse poi la società bianconera a non mettere sotto contratto l'attaccante del Barcellona (poi finito all'Atletico Madrid).

Un esame per il quale erano stati "preventivamente comunicati" al giocatore i contenuti della prova, come è emerso da una indagine della Procura di Perugia, che attraverso il responsabile capo Raffaele Cantone ha diffuso oggi una nota dalla quale si evince che sono stati sospesi i vertici dell'Università per stranieri di Perugia. E adesso tremano anche i dirigenti della Juve.

"Dopo le perquisizioni e sequestri del 22 settembre 2020, le indagini hanno significativamente corroborato il quadro probatorio che già si era delineato in ordine all’organizzazione, da parte degli indagati, nel corso di una sessione istituita ad personam, di un esame 'farsa', che ha consentito il rilascio dell’attestato di conoscenza della lingua italiana del tipo 'B1' al calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez, requisito indispensabile per l’ottenimento della cittadinanza", si legge nella nota della Procura di Perugia.