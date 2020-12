A Torino Beauty Line è la tua clinica del benessere

In Beauty Line trovi esperte che aiutiamo le persone ad essere il meglio di sé stesse.

Realizziamo un percorso insieme ai nostri beauty specialist per mantenere la promessa del tuo benessere, la tua bellezza e per avere un viso più giovane, più luminoso e un corpo perfetto.

Quali servizi sono disponibili?

Trattamenti viso

Vengono effettuati con rituali prodotti AntiAge abbinati a macchinari di ultima generazione, tutto Made in Italy:

- Biorevital il modo naturale per il lifting senza bisturi.

- La linea cosmesi abbinata e personalizzata per ogni tipologia di pelle.

- Ossigenoterapia di ultima generazione per una pelle fresca e luminosa ed antismog.

Trattamenti corpo

Trattamenti personalizzati corpo abbinati a macchinari all'avanguardia per combattere:

- cellulite

- linfodrenaggio

- pesantezza delle gambe

- perdita di peso

- modellamento del corpo

- lifting del corpo

Trattamenti Laser

Con i nostri trattamenti laser, rispetto ai metodi tradizionali di rasatura e ceretta, la tua pelle diventerà liscia come la seta e potrai liberarti dai peli per sempre.

Altissima tecnologia con rituali e prodotti abbinati prima e dopo la terapia per un risultato garantito.

La serietà e la professionalità sono il nostro biglietto da visita.

Scopri come partecipare a un evento esclusivo, in promozione gratuita per te:

