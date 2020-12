I Vigili del Fuoco di Torino in soccorso dei colleghi di Belluno per l'emergenza meteo

Il Veneto sta facendo i conti, in queste ore, con un'allerta meteo che ha costretto le autorità locali a chiedere il soccorso anche di mezzi e uomini che arrivano da fuori Regione.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino non si è tirato indietro, di fronte alle richieste pervenute dai colleghi di Belluno, dopo il crollo di un ponte (che per miracolo non ha provocato vittime), tanto che questa mattina, poco prima delle 7, una squadra di nove uomini è partita per portare aiuto nel fronteggiare l'ondata di maltempo.

La trasferta di Belluno potrebbe durare un giorno come una settimana: dipenderà dalla evoluzione delle condizioni meteo e di come le varie forze in campo sapranno gestire questa fase di emergenza.