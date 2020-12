Premio nazionale per l'innovazione: i piemontesi di U-Care vincono nella categoria delle Scienze biomedicali

Vittoria "di categoria" per i colori piemontesi. Il team di U-Care , infatti, ha meritato l'affermazione nella categoria "Scienze della vita" in occasione dell'edizione 2020 del PNI, Premio nazionale per l'innovazione che ha celebrato a Bologna - anche se in via virtuale - la sua finale e la cerimonia di premiazione. Davanti al team sabaudo soltanto Agromateriae (Start Cup Emilia-Romagna), che ha vinto l'intera competizione, mentre SAMS Technology (Start Cup Lombardia) ha vinto la categoria delle tecnologie dell'informazione.

U-Care Medical propone un progetto per la diagnosi precoce dell’insufficienza renale acuta in pazienti ospedalizzati, con riduzione dei costi per il sistema sanitario e maggiore probabilità di salvare vite umane. L’insufficienza renale acuta consiste in una rapida e silenziosa diminuzione della funzionalità, di cui soffre circa il 40% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. La startup sta sviluppando un innovativo dispositivo medico in grado di prevederne l’insorgenza. “Si tratta di una combinazione di sensori e algoritmi AI – dice il CEO Andrea Ancona -. Un hardware non invasivo per il monitoraggio della diuresi del paziente, dotato di un algoritmo di intelligenza artificiale, di proprietà U-Care, che ne analizza il trend, consentendo al medico di prevedere episodi di insufficienza renale fino a 12 ore prima che accadano”.