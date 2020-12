Nichelino, la sorpresa per gli anziani della Rsa San Matteo: il coro della banda comunale per introdurre il clima delle feste

Il bello, dopo il brutto di qualche sera fa, con la devastazione al centro d'incontro Oltrestazione. A Nichelino ci si è ricordati degli anziani, nel primo giorno delle feste natalizie: così, nel pomeriggio di ieri, alla Rsa San Matteo, a tre anni dalla sua inaugurazione, il coro della banda comunale ha suonato le canzoni di Natale per gli ospiti della casa di riposo.

L’iniziativa è stata voluta dal Comune, per regalare una mezz'ora di allegria agli ospiti, che sono stati salutati dall'esterno della struttura dal sindaco Giampiero Tolardo e dall'assessore Giorgia Ruggiero.

“Un modo per far sentire la nostra vicinanza a queste persone, colpite da questa pandemia non solo a livello sanitario ma anche psicologico, per la solitudine di non poter incontrare i propri cari”, hanno spiegato Tolardo e la Ruggiero. Poco più di mezz'ora sulle note di "Jingle Bells" e di alcune canzoni folkloristiche.

Gli anziani, che si sono messi dietro le finestre a godersi la musica, per qualche momento si sono sentiti meno soli ma immersi nel clima delle feste.