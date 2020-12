Gancia: "Dal caos della maggioranza giallorossa solo ritardi inaccettabili e immobilismo"

"Sul Recovery Fund il Governo italiano continua a tentennare, preda di liti e incomprensioni tra i componenti della maggioranza giallorossa.



Così si fa del male al Paese, che ha bisogno di chiarezza e necessita di una visione strategica per gestire al meglio i 209 miliardi di risorse europee.



Per fare questo serve coinvolgere immediatamente il mondo produttivo, occorre una strategia che indichi l'agenda per una nuova vera politica industriale che guardi al futuro, con le nuove grandi sfide che ci attendono per rimettere al centro l'Italia in Europa e a livello mondiale.



Per ora, nulla di tutto ciò all'orizzonte, solo annunci di elefantiache task force..."



Lo afferma l’onorevole Gianna Gancia, del Gruppo Identità e Democrazia, europarlamentare della Lega.