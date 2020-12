Il Consiglio metropolitano convocato per venerdì 11 dicembre

Nella seduta che si terrà in videoconferenza con inizio alle 1 5 di venerdì 11 dicembre il Consiglio metropolitano avrà all’ordine del giorno sei deliberazioni, un’interpellanza e una mozione:

- interpellanza dei Consiglieri Maria Grazia Grippo, Silvio Magliano, Alberto Avetta e Roberto Montà della lista “Città di Città” sul tema “Quale futuro per i bar delle scuole colpiti dalla crisi conseguente il Covid e la DAD?”

- Deliberazione sulla sesta Variazione al DUP-Documento Unico di Programmazione

- Deliberazione sulla ratifica del Decreto della Sindaca metropolitana Chiara Appendino sulla VII Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022

- Deliberazione sul riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive

- Deliberazione sulla convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA per il periodo 1 gennaio 2021-31 dicembre 2023

- Deliberazione sull’approvazione del protocollo di intesa per la valorizzazione del Polo scientifico di Grugliasco

- Deliberazione consiliare sulla costituzione della società Metro Holding Torino srl, deputata alla gestione delle partecipazioni della Città Metropolitana di Torino

- proposta di mozione dei Consiglieri Roberto Montà, Alberto Avetta, Mauro Carena, Maria Grazia Grippo, Silvio Magliano e Claudio Martano del gruppo della lista “Città di città” relativa agli indirizzi per la destinazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione libero a favore dei Comuni attraverso le Zone omogenee per la realizzazione di interventi su viabilità e tutela del territorio di competenza della Città Metropolitana.