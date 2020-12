Pininfarina Engineering, iniziano scioperi e presidio permanente a Cambiano

Scioperi e presidio permanente all'esterno dello stabilimento di Cambiano. Prosegue la protesta dei lavoratori della Pininfarina Engineering, ramo d'azienda di cui è stata annunciata a inizio novembre la messa in liquidazione e che dopo l'ultima riunione in Regione con azienda (sotto il controllo del gruppo Mahindra) e sindacati vede ancora estromessi da qualsiasi soluzione circa 47 lavoratori.

Ieri pomeriggio si è tenuta l'ultima assemblea con i dipendenti e da stamattina sono ripartiti gli scioperi, ma anche il presidio permanente fuori dai cancelli.

Intanto, nelle scorse ore si è consumata una nuova puntata di un'altra vertenza per il territorio torinese: quella di Alcar Industrie srl, che ha una delle sue sedi in bassa val di Susa.

In videoconferenza, si è tenuto il tavolo che vede il Ministero dello Sviluppo Economico a fare da garante. Una riunione convocata dopo le pressioni esercitate dai lavoratori e dai sindacati di Fim e Fiom di Torino e Lecce (dove c'è un altro stabilimento) in seguito agli incontri con le Prefetture territoriali.