A Cavoretto attori in piazza e sui balconi per cantare la fiaba di Carlo Gozzi

Uno spettacolo di strada che chiama a raccolta i residenti e offre agli artisti un palco tutto per loro, ma en plein air, in un momento di forte immobilismo culturale. Succede a Cavoretto, domenica 13 dicembre, alle ore 11, grazie all'associazione culturale Teatro a Canone, che presenta le sue "Balconate liriche. Scene di teatro a domicilio", tratte dalla fiaba puerile "L'amore delle tre melarance", di Carlo Gozzi. L'evento vede il patrocinio della Circoscrizione 8, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città metropolitana di Torino e dell'Accademia Albertina.

L'appuntamento è in piazza Freguglia, dove gli abitanti potranno affacciarsi dai balconi per ammirare in strada attori, cantanti e musicisti guidati da Luca Vonvella, direttore della compagnia, con sede a Chivasso.

Lo spettacolo, senza pubblico pagante, consentirà il mantenimento delle dovute distanze di sicurezza, regalando, allo stesso tempo, un momento di svago, bellezza ed evasione a tutti gli abitanti del borgo collinare.