Il Raduno dei Babbi Natale diventa un video di auguri per i bambini del Regina Margherita

Quest'anno il consueto Raduno dei Babbi Natale sotto l'ospedale Regina Margherita di Torino non ha potuto avere luogo, ma la Fondazione Forma lo vuole comunque riproporre in forma diversa. Non la tradizionale distesa di giubbe e cappelli rossi, riuniti in un solo momento in Piazza Polonia, ma un pensiero e un augurio virtuale a tutti i piccoli pazienti attraverso un breve video di massimo 30 secondi (in formato orizzontale) da inviare alla mail o al numero whatsapp che la Fondazione mette a disposizione.

“Tutti i video che ci arriveranno – dichiara l'organizzatrice Irene Bonansea – saranno poi riuniti in un'unica grande clip, che pubblicheremo sui social e faremo arrivare all’interno del Regina Margherita”. A lanciare la call to action, Jacopo Morini, la "Iena" che negli scorsi anni era sul palco a presentare e condurre la giornata.

Unica regola da osservare, essere vestiti da Babbo Natale. Per chi non possiede il cappello o la giubba rossa di Santa Klaus, è possibile acquistare l'occorrente presso le due casette di Fondazione Forma allestite in questi giorni in piazza Polonia.

Parte integrante del Raduno era il concorso artistico per le scuole. Quest'anno tutti i bambini che lo vorranno potranno portare o far arrivare in qualche modo il loro disegno alle casette di legno, sul tema "Come vedi il Raduno o come lo immagini?". Ogni partecipante riceverà in cambio un regalo da parte degli sponsor, Carioca e Centrale del Latte

Infine, e in via del tutto eccezionale, viste le restrizioni del periodo, il Comune di Torino ha comunque permesso a Forma di addobbare un albero in piazza Polonia, illuminato da Iren. Anche in questo caso, rispettando tutte le regole di distanziamento, chi lo desidera può appendere una pallina o una decorazione per renderlo ancora più bello e ricco.

Tutto il ricavato delle donazioni spontanee (le modalità sono indicate sul sito), dei regali proposti da Forma, è destinato a sostenere l’impegnativo progetto di ristrutturazione del reparto di Nefrologia e Gastroenterologia del Regina Margherita (1,5 milioni).

"In primavera - aggiunge Antonino Aidala presidente di Forma - saranno pronte undici camere di degenza lato corso Unità d’Italia, dopodiché si passerà alla sala dialisi e agli studi medici che si affacciano proprio su piazza Polonia”.

Tutte le info su: www.fondazioneforma.it o sui social.

Per mandare i video: stampa@fondazioneforma.it oppure al numero +39 339 710 3506.