Oggi i funerali del 'comandante' Paolo Ruffino, lutto cittadino a Nichelino

Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo ha proclamato per oggi, venerdì 11 dicembre, il lutto cittadino per omaggiare la memoria del comandante partigiano Paolo Ruffino, scomparso mercoledì a 94 anni.

La giornata di lutto, che vedrà l’esposizione delle bandiere delle sedi comunali a mezz’asta, è concomitante con i funerali. Ruffino è stato per Nichelino un simbolo dei valori della Resistenza e dell’antifascismo. Da giovanissimo salì in montagna per combattere la guerra di liberazione dell’Italia dagli occupanti nazifascisti. Nel dopoguerra si è impegnato nell’Anpi (associazione nazionale partigiani d’Italia) per diffondere e difendere i diritti conquistati dalla Resistenza. Ha raccontato agli studenti delle scuole nichelinesi la guerra partigiana e ne ha accompagnati molti nei viaggi della Memoria.

Così lo ha voluto ricordare il sindaco Tolardo: "È strana la sensazione che ho provato quando ho saputo la notizia. Per Nichelino Paolo è il simbolo della memoria. I suoi interventi sono sempre carichi di patos e ricchi di ricordi nitidi della Resistenza. Lascia un vuoto incolmabile, ma rimarrà sempre nella memoria di tutta la comunità".