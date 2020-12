Rsa Piccola Reggia, il sindaco di Venaria Giulivi: "Non sta a noi fare processi, ma staremo vicini alle famiglie"

Un incontro tra istituzioni, la struttura, gli enti sanitari e una delegazione dei parenti di vittime e ricoverati. Si è fatto così il punto, nella serata di ieri presso il teatro Concordia a Venaria, sulla situazione della rsa "Piccola Reggia", alla presenza del sindaco Fabio Giulivi, alcuni componenti di giunta e consiglio per maggioranza e opposizione, l'ad della residenza socio assistenziale e Asl To3.



"È stato uno confronto toccante, a tratti anche duro, come era prevedibile vista la drammaticità della situazione che conta ad oggi 35 decessi per Covid - spiega il sindaco, Fabio Giulivi -. Il dottor Porta, ad della struttura, ha detto che in altre realtà colpite da situazioni simili non vi è stato il clamore mediatico suscitato a Venaria. Per noi è invece importante mantenere alta l'attenzione su questa vicenda e tutto il fronte politico è compatto nel monitoraggio della situazione. Non sta a noi fare processi: le denunce sono state presentate ed un magistrato potrà fare chiarezza sulle eventuali responsabilità. Oggi, inoltre, hanno terminato la loro ispezione anche i Nas che valuteranno eventuali omissioni. Noi continueremo a fare tutti i passaggi necessari affinché le famiglie non si sentano sole nel chiedere risposte, sempre nel rispetto del lavoro della magistratura, e confrontandoci continuamente come stiamo facendo con ASL, forze dell'Ordine e Procura della Repubblica".