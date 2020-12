Torino, 51 nuove telecamere per il monitoraggio del traffico in varie zone della città

Serviranno a monitorare i transiti consentendo di conoscere meglio i flussi e di effettuare analisi più approfondite sul traffico, utilizzando i dati per sviluppare nuove politiche di mobilità, le 51 nuove telecamere che la Giunta Comunale ha deciso di installare in alcune zone della città. Il progetto che ne prevede l’acquisto e l’installazione è stato approvato questa mattina dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessora Maria Lapietra.

Le nuove telecamere saranno posizionate nelle aree di piazza Vittorio, Monte dei Cappuccini, via Di Nanni, oltre che sul perimetro della Ztl centrale. Qui l'introduzione dei nuovi apparecchi, affinando l’accuratezza della misurazione, consentirà una migliore conoscenza dei flussi di traffico in entrata e in uscita.

Una recente campagna di rilevazione dei flussi effettuata nel mese di ottobre nell’area della Zona a Traffico Limitato tra le 8 e le 10 del mattino, con rilievi manuali ai varchi da parte di una quarantina di operatori, ha evidenziato come i transiti o la permanenza al di sotto della mezz'ora nella ZTL rappresentino il 33% del totale, il 9% sia costituito da quelli tra i 30 minuti e le 2 ore, mentre il 58% dei transiti in ingresso non sia stato rilevato in uscita durante l'orario in esame, in quanto permanenze lunghe. Quanto al tipo di permessi, il 45% è stato un transito senza permesso, il 18% di Tpl o taxi, il 10% di residenti in area Ztl e il 27% con altri permessi.

"Rendere questo monitoraggio strutturale, aumentando anche i punti di rilevazione attraverso l’installazione delle nuove telecamere, consentirà di verificare l’andamento del traffico in tempo reale e di assumere decisioni sulla base di dati verificabili anche dove, come nella Ztl centrale, oggi si è in grado di effettuare le verifiche dei veicoli in ingresso ma non in uscita, ma anche in altre aree ad intenso flusso veicolare - spiega l’assessora alla Mobilità Maria Lapietra - . Inoltre, le informazioni circa la permanenza dei veicoli all’interno dell’area e la tracciabilità delle relative percorrenze - continua Lapietra - saranno essenziali per permettere di capire le dinamiche del traffico in vari momenti della giornata e su mesi differenti".

La spesa per la realizzazione dell’infrastruttura, dalla sua progettazione fino all’installazione delle 51 nuove telecamere, è di un milione e 500mila euro. La realizzazione degli interventi potrà avvenire per lotti successivi.

"Si tratta - sottolinea l’assessora Lapietra - di un importante investimento per la Citta che permetterà, in futuro, di progettare e realizzare modelli innovativi di gestione del traffico, degli accessi e della sosta, con una flessibilità di soluzioni ora non possibile".