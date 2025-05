Maltempo, la situazione delle strade provinciali: riaperta la provinciale 99 a Castagneto Po

Nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio, grazie all’intervento del personale della Viabilità della Città metropolitana di Torino, che ne ha ripristinato le condizioni di sicurezza, è stata riaperta la strada provinciale 99 di San Raffaele Cimena, che era stata chiusa tra il km 0 (incrocio con la Provinciale 590) e il km 1+650, nel Comune di Castagneto Po, per le conseguenze del forte maltempo verificatosi nei giorni 16 e 17 aprile.



Al momento attuale, restano chiusi:

- il ponte sulla Stura di Lanzo della Strada Provinciale 724 a Villanova Canavese, tra il km 1+300 e il km 1+780

- la Strada Provinciale 39 nei territori dei Comuni di Volpiano e San Benigno Canavese, tra il km 7+200 e il km 9

- la diramazione 1 della Strada Provinciale 58 tra il km 0 e il km 4 nel territorio di Castellamonte (ad eccezione dei veicoli di soccorso e dei residenti)

- la Strada Provinciale 59, tra il km 6+450 e il km 7+167, per una frana nel territorio del Comune di Castellamonte

- la Strada Provinciale 73 della Serra a Borgofranco d’Ivrea tra il km 2+350 e il km 4+100 (chiusa dal 7 marzo)

- la Strada Provinciale 74 a Borgofranco d’Ivrea, tra il km 8+780 e il km 9+300

- la Strada Provinciale 100 tra il km 0 e il km 1+725 a San Sebastiano da Po

- la Strada Provinciale 103 tra il km 7+025 e il km 7+440 a Castagneto Po

- la Strada Provinciale 104 tra il km 4+800 e il km 5+819 nel Comune di Lauriano

- la Strada Provinciale 168 a Pramollo chiusa tra il km 4+100 e il km 4+850, con isolamento delle frazioni Tornini, Ruata, Pellenchi, Bocciardi e Bocchiardoni, raggiungibili attraverso una pista forestale transitabile solo dai veicoli 4x4

- la Strada Provinciale 197 a Sabbionera di Rubiana tra il km 6+500 e il km 6+900

- la diramazione 1 della Provinciale 198 per Caselette tra il Km 0+800 e il Km 1+700

- la Strada Provinciale 211 a Giaglione tra il km 1+300 e il km 1+900 in frazione San Giuseppe

- la Strada Provinciale 221 a Chiaverano tra il km 1+700 e il km 2+900

- la Provinciale 233 tra il km 0+100 e il km 0+900, cioè fino al ponte che collega Chiomonte alla frazione di Ramats

- la diramazione 1 per Moncellier della Strada Provinciale 256 del Rifugio Levi-Molinari, tra il km 0+500 e il km 0+600, chiuda dalla serata del 28 aprile per una frana che ha interessato il corpo stradale

- la Strada Provinciale 590 per frane tra il km 18+275 e al km 22+450.