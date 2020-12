Attualità |

La Reale Mutua Basket Torino fa cento: abbattuta Trapani

Dopo la debacle di Tortona, Torino ritrova la vittoria

Serviva un segnale forte dopo la brutta prestazione di Tortona e la squadra di coach Cavina non se lo è fatto ripetere due volte: la Reale Mutua Basket Torino si è abbattuta come una tempesta su Trapani, superando i siciliani per 83-110. Dopo un primo tempo equilibrato (23-24) la Reale Mutua cambia marcia e trascinata da Cappelletti, Pinkins e Clark trova il +11 a metà del secondo quarto. I padroni di casa - privi di Matteo Palermo - provano una flebile reazione, ma la difesa dei gialloblú è impenetrabile e l'attacco preciso e letale: all'intervallo lungo il punteggio è di 41-54 e la partita già in discesa. Nella ripresa Torino è attenta a non prestare il fianco al ritorno dei siciliani: Basciano prova a colpire dall’arco supportato da sul Renzi, ma la risposta di capitan Alibegovic a stretto giro fissa il risultato del terzo quarto 64-84. Nell'ultima decina, a risultato già ampiamente acquisito, Torino riesce ancora ad ampliare il margine di vantaggio, tocca i 100 con Diop e vola fino al +27 finale. 2B Control Trapani - Reale Mutua Basket Torino: 83-110 (23-24, 18-30, 23-30, 19-26)

Trapani: Basciano 6, Corbett 10, Mollura 11, Lamia, Adeola 5, Miller 16, Tartamella 2, Erkmaa 8, Spizzichini 2, Piarchak, Renzi 23, Nwohuocha NE. All. Parente, ass. Canella

Torino: Clark 11, Alibegovic 23, Pagani 2, Penna 5, Cappelletti 18, Campani 6, Pinkins 20, Toscano 6, Diop 19, Bushati NE . All. Cavina, ass. Iacozza e Campigotto.

SM

