Installati due nuovi impianti di allarme per i sottopassi di Moncalieri

Per scongiurare i rischi legati a nuove allerte meteo, con le forti piogge che talvolta hanno portato all'allagamento di di alcuni sottopassi, con le auto rimaste bloccate dall'acqua alta, il Comune di Moncalieri decide un investimento di 100 mila euro per una operazione di segnaletica.

L'Amministrazione ha deciso infatti di installare due nuovi impianti di allarme per i sottopassi di Strada Brandina e strada Tiro a Segno, al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo. L'intento è quello di mantenere l’incolumità di coloro che si trovano a transitare in queste zone, in caso di allagamenti in seguito a violente precipitazioni.

Del resto, la polizia locale e i vigili del fuoco intervengono spesso in quei due sottopassi per auto bloccate dall'acqua alta che ristagna, quando il maltempo persiste per ore. In questo modo si eviterà a qualcuno di transitare da quelle parti, in caso di maltempo o situazioni di pericolo.